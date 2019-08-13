В Подмосковье сфотографировали редкую модель «Волги»
В Подмосковье местный житель сфотографировал уникальную модель ГАЗ-3111. Всего было выпущено около 500 автомобилей такого типа, после чего их производство прекратилось по причине высокой стоимости.
Впервые ГАЗ-3111 был представлен в 1998 году. Тогда разработкой его дизайна занимался стилист ГАЗа Игорь Безродных. Салон транспортного средства сильно отличался от всех его предшественников. Приборная панель и обивка сидений больше походили на иномарки. Посадочные места разрабатывались отдельно фирмой Lear.
На модели ГАЗ-3111 впервые была применена антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3. Под капотом у нее находился силовой агрегат на 136 лошадиных сил. Серийный выпуск автомобиля начался в 1999 году. Тогда за транспортное средство пришлось бы отдать более 18 тысяч долларов, что считалось крупной суммой. Из-за этого после нескольких месяцев производства его было решено закрыть.
Впервые ГАЗ-3111 был представлен в 1998 году. Тогда разработкой его дизайна занимался стилист ГАЗа Игорь Безродных. Салон транспортного средства сильно отличался от всех его предшественников. Приборная панель и обивка сидений больше походили на иномарки. Посадочные места разрабатывались отдельно фирмой Lear.
На модели ГАЗ-3111 впервые была применена антиблокировочная система тормозов Bosch 5.3. Под капотом у нее находился силовой агрегат на 136 лошадиных сил. Серийный выпуск автомобиля начался в 1999 году. Тогда за транспортное средство пришлось бы отдать более 18 тысяч долларов, что считалось крупной суммой. Из-за этого после нескольких месяцев производства его было решено закрыть.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 01:03