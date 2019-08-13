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Юлия Меньшова была вынуждена голодать и изнывать от жары в Америке

Известная российская актриса Юлия Меньшова вместе со своей семьей впервые отправилась в отпуск в Америку. Это путешествие стало для звездного семейства достаточно противоречивым, так как они были вынуждены голодать и изнывать от жары.
Юлия Меньшова была вынуждена голодать и изнывать от жары в Америке

Обычно Юлия Меньшова и ее семья отправляются на отдых в Европу, но в этот раз они решили посетить более далекую страну – США. Свой первый тур по Америке они начали в Нью-Йорке. По мнению актрисы, его можно назвать «городом контрастов», ведь он является настоящим мировым мегаполисом, где встречаются люди из самых разных концов планеты. Дальше они отправились в Вашингтон. Его телеведущая сравнила с финской баней из-за постоянной жары.

Именно поэтому практически все время звездное семейство провело в музеях, где работают кондиционеры. Еще одна особенность города – в местных ресторанах не подают еду до 17:30, до этого можно заказать только напитки.

Следующей точкой остановки в Америке для Юлии Меньшовой стал Лас-Вегас. Город среди пустыни совершенно не понравился актрисе, и она сравнила его с кремлевской елкой из своего советского детства. Единственное, что пришлось ей по душе – это «Шоу О» от Цирка дю Солей.

При этом Юлия Меньшова и ее семья были поражены красотой местной природы. Больше всего их впечатлил Большой каньон в национальном парке «Гранд-Каньон». Такие виды, признается знаменитость, ей посчастливилось увидеть впервые.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:02

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