Юлия Меньшова была вынуждена голодать и изнывать от жары в Америке

Обычно Юлия Меньшова и ее семья отправляются на отдых в Европу, но в этот раз они решили посетить более далекую страну – США. Свой первый тур по Америке они начали в Нью-Йорке. По мнению актрисы, его можно назвать «городом контрастов», ведь он является настоящим мировым мегаполисом, где встречаются люди из самых разных концов планеты. Дальше они отправились в Вашингтон. Его телеведущая сравнила с финской баней из-за постоянной жары.Именно поэтому практически все время звездное семейство провело в музеях, где работают кондиционеры. Еще одна особенность города – в местных ресторанах не подают еду до 17:30, до этого можно заказать только напитки.Следующей точкой остановки в Америке для Юлии Меньшовой стал Лас-Вегас. Город среди пустыни совершенно не понравился актрисе, и она сравнила его с кремлевской елкой из своего советского детства. Единственное, что пришлось ей по душе – это «Шоу О» от Цирка дю Солей.При этом Юлия Меньшова и ее семья были поражены красотой местной природы. Больше всего их впечатлил Большой каньон в национальном парке «Гранд-Каньон». Такие виды, признается знаменитость, ей посчастливилось увидеть впервые.