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Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Именитая телеведущая Елена Летучая разместила видео на своем аккаунте в социальной сети Instagram, в котором продемонстрировала, как ей удается держать тело в спортивной форме. Ролик быстро набрал популярности в Сети, кроме того, множество последователей уже испробовали на себе секрет стройности звезды.
Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Знаменитость показала одну из своих тренировок, которая способствует укреплению мышц и тонусу кожи. Подписчики неоднократно писали комплименты под постами знаменитости и часто спрашивали, как добиться такой же физической формы. Наконец Елена Летучая поделилась информацией с фолловерами по поводу волнующего вопроса: предоставила комплекс упражнений на ноги и ягодицы и правильную технику их выполнения.

Стоит отметить, что сейчас артистка отправилась в долгожданный отпуск на Мальдивы, но даже во время отдыха не забывает о тренировках, которые всегда делает под зажигательную музыку. Ведущая отметила, что всегда берет с собой фитнес-резинки, которые применяет в качестве утяжелителей. Они не занимают много места, однако дают хороший эффект после нескольких занятий и подходят для любой группы мышц.

В одном из интервью Елена Летучая говорила, что уважающая себя женщина должна следить за своим внешним видом и питанием. Подчеркнула, что выступает против изнурительных голодовок и диет, но старается придерживаться дефицита калорий и исключать вредную пищу из своего дневного рациона.



 
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Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 14:05

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