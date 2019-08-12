Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Знаменитость показала одну из своих тренировок, которая способствует укреплению мышц и тонусу кожи. Подписчики неоднократно писали комплименты под постами знаменитости и часто спрашивали, как добиться такой же физической формы. Наконец Елена Летучая поделилась информацией с фолловерами по поводу волнующего вопроса: предоставила комплекс упражнений на ноги и ягодицы и правильную технику их выполнения.Стоит отметить, что сейчас артистка отправилась в долгожданный отпуск на Мальдивы, но даже во время отдыха не забывает о тренировках, которые всегда делает под зажигательную музыку. Ведущая отметила, что всегда берет с собой фитнес-резинки, которые применяет в качестве утяжелителей. Они не занимают много места, однако дают хороший эффект после нескольких занятий и подходят для любой группы мышц.В одном из интервью Елена Летучая говорила, что уважающая себя женщина должна следить за своим внешним видом и питанием. Подчеркнула, что выступает против изнурительных голодовок и диет, но старается придерживаться дефицита калорий и исключать вредную пищу из своего дневного рациона.