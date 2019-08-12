АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Биолог: У растений нет чувств и…
EUR 73.02 USD 65.25
Курс валют на 10.08.2019

Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов закрутил роман с бывшей пассией Сергея Захарьяша

Экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов позабыл о своей пока еще законной супруге Татьяне Мусульбес. Поговаривают, что молодой человек закрутил роман с бывшей пассией Сергея Захарьяша Анной Брянской.

Пока Татьяна Мусульбес активно хвастается фотографиями с новым бойфрендом, Виктор Литвинов с головой ушел в развитие собственного бизнеса в Одессе. Напомним, что не так давно звезда «Дома-2» открыл в своем родном городе бар, о котором время от времени говорил в Периметре, когда еще являлся полноправным участником телестройки.

Правда, о личной жизни Литвинов тоже не стал забывать. Оказывается, что Анне Брянской, которая не так давно заговорила о том, что хочет покинуть реалити-шоу «Дом-2», все-таки удалось «выбить» себе отпуск. А проведет свой отдых брюнетка в компании родительницы в Одессе.

Выяснилось, что Брянская пробудет в родном городе Литвинова и Мусульбес ближайшую неделю, где она отпразднует вместе с мамой ее день рождения. Вот только рвалась бывшая пассия Сергея Захарьяша к себе на родину неспроста.
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов закрутил роман с бывшей пассией Сергея Захарьяша

В соцсети появилась информация о том, что Брянская закрутила роман с Литвиновым. Парочку уже якобы видели вместе в одном из заведений Одессы. Более того, Виктор опять принялся активно говорить о том, что не против в очередной раз испытать свою удачу на телепроекте «Дом-2».

Немало важным моментом является и то, что Брянская и Литвинов неожиданно подписались друг на друга в Instagram, хотя до этого они уже были знакомы. К слову, сама парочка пока никак не комментирует свой роман, пишет Оndom2.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили обновленные внедорожники Toyota RAV4 и Subaru…
Опубликована песня Брюса Спрингстина, не попавшая в «Гарри…
В РФ создали приложение для поиска домашних…
Лиза Галкина примерила наряд в стиле Аллы…
Американский журналист Майкл Бом не считает газопровод «ИстМед» угрозой для «Северного…
Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой…
Медики рассказали об опасностях применения лечебной грязи для…
Режиссер "Мстителей: Финал" объяснил нежелание прощаться с Черной…
Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу…
Наталья Штурм во время отдыха в ОАЭ прокатилась на красной…
Искусственный интеллект способен искать рак груди лучше…
Дима Билан рассказал про покупку одежды на блошином…
Миллионы бюджетных смартфонов оказались заражены…
Лиам Хемсворт прокомментировал уход Майли Сайрус к…
Ученые рассказали о внезапном пробуждении черной дыры в центре Млечного…
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй…
Принц Гарри и Меган Маркл при посещении Шотландии получат другие имена и…
Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати…
BQ выпустила в России бюджетный смартфон 5518G Jeans за 4 тысячи…
Джина Дэвис рассказала о домогательствах на…
РАН: Летящий к Земле астероид не представляет никакой…
Вдова Дмитрия Хворостовского похвасталась фигурой в…
В Пермском крае произошло тройное убийство, подозреваемый…
Звезду «Дома-2» Лешу Чайчица со скандалом выгнали из ночного…
Наргиз спела колыбельную клоунам на съемках в…
В Сети снова обсуждают неудавшегося конкурента Lada…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова озвучила условия, на которых согласится вернуться к Леше…
Флот США откажется от сенсорного управления в пользу…
Виктория Лопырева рассказала о романтических свиданиях с Игорем…
Ученые рассказали о последствиях просмотра видео для…
Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим…
Точную копию грузовика Tatra 8x8 смогли собрать из…
«Дом-2»: В Сети обсуждают «показушные» отношения Юлии Ефременковой и Мондезира…
ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские…
Жена Валентина Гафта рассказала о его…
Ани Лорак впервые высказалась о романе с Егором…
Исследование: 49% россиян испытывают трудности с покупкой…
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о…
Биолог: У растений нет чувств и…
Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном и бывшим…
Просмотреть все новости