Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов закрутил роман с бывшей пассией Сергея Захарьяша





Пока Татьяна Мусульбес активно хвастается фотографиями с новым бойфрендом, Виктор Литвинов с головой ушел в развитие собственного бизнеса в Одессе. Напомним, что не так давно звезда «Дома-2» открыл в своем родном городе бар, о котором время от времени говорил в Периметре, когда еще являлся полноправным участником телестройки.Правда, о личной жизни Литвинов тоже не стал забывать. Оказывается, что Анне Брянской, которая не так давно заговорила о том, что хочет покинуть реалити-шоу «Дом-2», все-таки удалось «выбить» себе отпуск. А проведет свой отдых брюнетка в компании родительницы в Одессе.Выяснилось, что Брянская пробудет в родном городе Литвинова и Мусульбес ближайшую неделю, где она отпразднует вместе с мамой ее день рождения. Вот только рвалась бывшая пассия Сергея Захарьяша к себе на родину неспроста.В соцсети появилась информация о том, что Брянская закрутила роман с Литвиновым. Парочку уже якобы видели вместе в одном из заведений Одессы. Более того, Виктор опять принялся активно говорить о том, что не против в очередной раз испытать свою удачу на телепроекте «Дом-2».Немало важным моментом является и то, что Брянская и Литвинов неожиданно подписались друг на друга в Instagram, хотя до этого они уже были знакомы. К слову, сама парочка пока никак не комментирует свой роман, пишет Оndom2.