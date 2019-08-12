Ученые: Ожирение вызывает рак чаще, чем считалось ранее
Британские ученые провели исследование и установили, что влияние ожирения на развитие рака оказалось куда сильнее, чем считалось ранее. Проблема с лишним весом вызывает развитие онкологии и целого ряда других заболеваний.
Связь между ожирением и раком установлена уже давно, однако новое исследование показало, что ученые сильно недооценивали этот эффект. Обновленные данные говорят о том, что проблемы с лишним весом приводят к формированию и развитию онкологии в два раза чаще, чем считалось ранее. Такое соотношение верно для 8 самых распространенных видов этого заболевания.
Появление и рост раковых клеток при ожирении является серьезной угрозой для организма. Открытие приводит к необходимости пересмотра двух данных проблем и их взаимосвязи. До этого считалось, что лишний вес приводит к широкому спектру серьезных заболеваний организма: бесплодию, диабету 2 типа, болезням сосудов, сердца и печени, дислипидемии и остеоартриту. В этом списке была и онкология, но раньше она стояла в самом конце списка и не имела такой большой вероятности.
Именно поэтому британские врачи призывают более подробно изучать вопрос ожирения и его влияние на здоровье всего организма. Специалисты предполагают, что другое негативное воздействие лишнего веса на человека также может быть сильно приуменьшено, что подвергает жизни людей серьезной опасности, сообщает издание «ПолитРосссия».
Связь между ожирением и раком установлена уже давно, однако новое исследование показало, что ученые сильно недооценивали этот эффект. Обновленные данные говорят о том, что проблемы с лишним весом приводят к формированию и развитию онкологии в два раза чаще, чем считалось ранее. Такое соотношение верно для 8 самых распространенных видов этого заболевания.
Появление и рост раковых клеток при ожирении является серьезной угрозой для организма. Открытие приводит к необходимости пересмотра двух данных проблем и их взаимосвязи. До этого считалось, что лишний вес приводит к широкому спектру серьезных заболеваний организма: бесплодию, диабету 2 типа, болезням сосудов, сердца и печени, дислипидемии и остеоартриту. В этом списке была и онкология, но раньше она стояла в самом конце списка и не имела такой большой вероятности.
Именно поэтому британские врачи призывают более подробно изучать вопрос ожирения и его влияние на здоровье всего организма. Специалисты предполагают, что другое негативное воздействие лишнего веса на человека также может быть сильно приуменьшено, что подвергает жизни людей серьезной опасности, сообщает издание «ПолитРосссия».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:56