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Ученые: Ожирение вызывает рак чаще, чем считалось ранее

Британские ученые провели исследование и установили, что влияние ожирения на развитие рака оказалось куда сильнее, чем считалось ранее. Проблема с лишним весом вызывает развитие онкологии и целого ряда других заболеваний.
Ученые: Ожирение вызывает рак чаще, чем считалось ранее

Связь между ожирением и раком установлена уже давно, однако новое исследование показало, что ученые сильно недооценивали этот эффект. Обновленные данные говорят о том, что проблемы с лишним весом приводят к формированию и развитию онкологии в два раза чаще, чем считалось ранее. Такое соотношение верно для 8 самых распространенных видов этого заболевания.

Появление и рост раковых клеток при ожирении является серьезной угрозой для организма. Открытие приводит к необходимости пересмотра двух данных проблем и их взаимосвязи. До этого считалось, что лишний вес приводит к широкому спектру серьезных заболеваний организма: бесплодию, диабету 2 типа, болезням сосудов, сердца и печени, дислипидемии и остеоартриту. В этом списке была и онкология, но раньше она стояла в самом конце списка и не имела такой большой вероятности.

Именно поэтому британские врачи призывают более подробно изучать вопрос ожирения и его влияние на здоровье всего организма. Специалисты предполагают, что другое негативное воздействие лишнего веса на человека также может быть сильно приуменьшено, что подвергает жизни людей серьезной опасности, сообщает издание «ПолитРосссия».



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:56

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