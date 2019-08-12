Игорь Николаев отметил «день рождения на троих» в Подмосковье
Известный российский композитор и певец Игорь Николаев отпраздновал «день рождения на троих» в компании супруги Юлии Проскуряковой и дочери Вероники. Для этого случая звездное семейство выбрало базу отдыха в Подмосковье.
Об этом Игорь Николаев рассказал в Instagram и сопроводил обновление фотографиями и видео празднования. Так композитор отметил день рождения своей супруги Юлии Проскуряковой. По его словам, пока все уезжают в Европу или острова, они остановили свой выбор на обычной базе отдыха, расположенной в Подмосковье. Компанию супругам составила их дочь Вероника, принимавшая активное участие в празднованиях.
На опубликованных в Instagram снимках Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и наследницей позируют на берегу небольшой речки, а также наслаждаются праздничным столом. Также имеется одно видео, на котором супруга композитора пыталась объяснить Веронике, что перед тем, как задуть свечку, нужно загадать желание, однако дочь не дождалась конца этих объяснений и закончила дело раньше времени, чем вызвала у родителей искренний смех.
Поклонники Игоря Николаева поздравили Юлию Проскурякову с «днем рождения на троих» и отметили, что продюсер сделал правильный выбор. Ведь его супруга далека от мира шоу-бизнеса и предпочитает избегать любых скандалов, тем самым обеспечивая всей семье спокойствие и комфорт.
Об этом Игорь Николаев рассказал в Instagram и сопроводил обновление фотографиями и видео празднования. Так композитор отметил день рождения своей супруги Юлии Проскуряковой. По его словам, пока все уезжают в Европу или острова, они остановили свой выбор на обычной базе отдыха, расположенной в Подмосковье. Компанию супругам составила их дочь Вероника, принимавшая активное участие в празднованиях.
На опубликованных в Instagram снимках Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и наследницей позируют на берегу небольшой речки, а также наслаждаются праздничным столом. Также имеется одно видео, на котором супруга композитора пыталась объяснить Веронике, что перед тем, как задуть свечку, нужно загадать желание, однако дочь не дождалась конца этих объяснений и закончила дело раньше времени, чем вызвала у родителей искренний смех.
Поклонники Игоря Николаева поздравили Юлию Проскурякову с «днем рождения на троих» и отметили, что продюсер сделал правильный выбор. Ведь его супруга далека от мира шоу-бизнеса и предпочитает избегать любых скандалов, тем самым обеспечивая всей семье спокойствие и комфорт.