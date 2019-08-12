Эммануил Виторган показал фото подросшей дочери

Несмотря на то, что Эммануил Виторган уже пять раз становился дедушкой и дважды прадедом, полтора года назад Ирина Млодик подарила актеру дочь. Семейство до сих пор называет это «подарком свыше». В СМИ утверждали, что 57-летняя Млодик прибегла к суррогатному материнству, однако семья опровергла все слухи и заявила, что намерены родить еще сына. Этель растет очень активной девочкой, и знаменитый отец сейчас ищет няню для наследницы.Сейчас семья Виторган отдыхает в Юрмале, и глава семейства поделился фото подросшей дочери в Сети Instagram, подписав: «Семья. Счастье». Этель явно не дает родителям спокойно наслаждаться отдыхом, а резвится на пляже. Подписчики актера заметили, что девочка очень похожа на отца, в отличие от его сына Максима Виторгана, похожего на вторую жену.