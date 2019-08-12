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Samsung и Xiaomi представили мобильную камеру на 108 МП

Компании Samsung и Xiaomi представили свою совместную мобильную камеру на 108 МП. ISOCELL Bright HMX позволит делать снимки с разрешением 12032x9024 пикселей и видео в формате 6K или 6016x3384 точек с частотой 30 к/с.

Samsung и Xiaomi вместе работали над этой камерой: с момента ее проектирования до начала производства. Это позволило компаниям выступать равноправными партнерами и вложить все свои знания в этой области для получения итогового результата. Камера на 108 МП имеет размер всего в 0,8 мкм, который эквивалентен датчику на 64 МП. Новинка также располагает интересным оптическим форматом – 1/1,33 дюйма. Все это позволяет ей захватывать больше света в условиях слабого освещения, а это приводит к более высокому качеству снимков.

ISOCELL Bright HMX также поддерживает технологию объединения пикселей Terracell. Она позволяет захватывать еще больше света в условиях слабого освещения, однако это приведет к уменьшению разрешения снимка до 27 МП. Также присутствует технология Smart-ISO, но информации о ней нет.

Производство мобильной камеры на 108 МП начнется уже в сентябре, и впервые новинка появится в одной из моделей Xiaomi. В настоящий момент неизвестно, какой именно, однако эксперты предполагают, что ей может оказаться Xiaomi Mi Mix 4. Компания еще может успеть установить датчик на данную новинку.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:09

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