Samsung и Xiaomi представили мобильную камеру на 108 МП
Компании Samsung и Xiaomi представили свою совместную мобильную камеру на 108 МП. ISOCELL Bright HMX позволит делать снимки с разрешением 12032x9024 пикселей и видео в формате 6K или 6016x3384 точек с частотой 30 к/с.
Samsung и Xiaomi вместе работали над этой камерой: с момента ее проектирования до начала производства. Это позволило компаниям выступать равноправными партнерами и вложить все свои знания в этой области для получения итогового результата. Камера на 108 МП имеет размер всего в 0,8 мкм, который эквивалентен датчику на 64 МП. Новинка также располагает интересным оптическим форматом – 1/1,33 дюйма. Все это позволяет ей захватывать больше света в условиях слабого освещения, а это приводит к более высокому качеству снимков.
ISOCELL Bright HMX также поддерживает технологию объединения пикселей Terracell. Она позволяет захватывать еще больше света в условиях слабого освещения, однако это приведет к уменьшению разрешения снимка до 27 МП. Также присутствует технология Smart-ISO, но информации о ней нет.
Производство мобильной камеры на 108 МП начнется уже в сентябре, и впервые новинка появится в одной из моделей Xiaomi. В настоящий момент неизвестно, какой именно, однако эксперты предполагают, что ей может оказаться Xiaomi Mi Mix 4. Компания еще может успеть установить датчик на данную новинку.
Samsung и Xiaomi вместе работали над этой камерой: с момента ее проектирования до начала производства. Это позволило компаниям выступать равноправными партнерами и вложить все свои знания в этой области для получения итогового результата. Камера на 108 МП имеет размер всего в 0,8 мкм, который эквивалентен датчику на 64 МП. Новинка также располагает интересным оптическим форматом – 1/1,33 дюйма. Все это позволяет ей захватывать больше света в условиях слабого освещения, а это приводит к более высокому качеству снимков.
ISOCELL Bright HMX также поддерживает технологию объединения пикселей Terracell. Она позволяет захватывать еще больше света в условиях слабого освещения, однако это приведет к уменьшению разрешения снимка до 27 МП. Также присутствует технология Smart-ISO, но информации о ней нет.
Производство мобильной камеры на 108 МП начнется уже в сентябре, и впервые новинка появится в одной из моделей Xiaomi. В настоящий момент неизвестно, какой именно, однако эксперты предполагают, что ей может оказаться Xiaomi Mi Mix 4. Компания еще может успеть установить датчик на данную новинку.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:09