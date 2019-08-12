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В Сети обсуждают профнепригодность ведущей «Дома-2» Ольги Орловой

В соцсетях подняли тему профнепригодности экс-солистки коллектива «Блестящие», а ныне ведущей скандального телешоу «Дом-2» Ольги Орловой. По мнению телезрителей канала «ТНТ», певице на самом деле все равно на своих подопечных, несмотря на то, что ранее она во всеуслышание говорила о материнском инстинкте по отношению к ребятам.

В свое время имя Ольги Орловой уже появлялось в центре достаточно громкого скандала. Тогда поющей телеведущей приписывали роман с одним из участников «Дома-2», а если быть точнее, с Саймоном Марданшиным, что очень «ударило» по ее репутации.

Теперь же Орлову принялись критиковать за некомпетентность. Как предполагают зрители «Дома-2», Ольга не смотрит свежие выпуски реалити-шоу и даже не интересуется у редакторов, что происходит в Периметре. Вместо этого певица предпочитает работать с суфлером в ухе.

Нужно сказать, что к таким выводам поклонники «Дома-2» пришли после недавнего эфира, в котором обсуждали пару Ирины Пингвиновой и Дмитрия Чайкова. Тогда Орлова во время Лобного места неожиданно заявила, что считает брюнетку «домовской» звездой, а также указала на то, что девушка является «жертвой» в отношениях с новым бойфрендом.
В Сети обсуждают профнепригодность ведущей «Дома-2» Ольги Орловой

По словам Орловой, Чайков влюбил в себя Пингвинову и теперь пользуется этим, а девушка попросту страдает. Вот только большинство телезрителей уверены в обратном.

К слову, теперь поклонники «Дома-2» принялись обсуждать в Сети профнепригодность Орловой, ведь ее абсолютно не интересует жизнь участников проекта, сообщает Оndom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:06

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