В Сети обсуждают профнепригодность ведущей «Дома-2» Ольги Орловой





В свое время имя Ольги Орловой уже появлялось в центре достаточно громкого скандала. Тогда поющей телеведущей приписывали роман с одним из участников «Дома-2», а если быть точнее, с Саймоном Марданшиным, что очень «ударило» по ее репутации.Теперь же Орлову принялись критиковать за некомпетентность. Как предполагают зрители «Дома-2», Ольга не смотрит свежие выпуски реалити-шоу и даже не интересуется у редакторов, что происходит в Периметре. Вместо этого певица предпочитает работать с суфлером в ухе.Нужно сказать, что к таким выводам поклонники «Дома-2» пришли после недавнего эфира, в котором обсуждали пару Ирины Пингвиновой и Дмитрия Чайкова. Тогда Орлова во время Лобного места неожиданно заявила, что считает брюнетку «домовской» звездой, а также указала на то, что девушка является «жертвой» в отношениях с новым бойфрендом.По словам Орловой, Чайков влюбил в себя Пингвинову и теперь пользуется этим, а девушка попросту страдает. Вот только большинство телезрителей уверены в обратном.К слову, теперь поклонники «Дома-2» принялись обсуждать в Сети профнепригодность Орловой, ведь ее абсолютно не интересует жизнь участников проекта, сообщает Оndom2.