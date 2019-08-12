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Дети Александра Цекало познакомились с его молодой супругой Дариной Эрвин

Дети Александра Цекало от брака с Викторией Галушкой познакомились с его молодой избранницей. Супруга продюсера Дарина Эрвин рассказала о том, что наследники знаменитости прибыли к нему в США, где и проведут остаток лета.
Дети Александра Цекало познакомились с его молодой супругой Дариной Эрвин

До этого дети Александра Цекало и Виктории Галушко отдыхали в Италии. Там звездные наследники проводили время вместе со своей не менее известной тетей – Верой Брежневой. Артистка регулярно публиковала видео с этого отдыха и рассказывала разные подробности про их совместный отдых. Практически сразу после этого 10-летняя Александра и 6-летний Михаил отправились в США, где сейчас находится их отец.

Об этом рассказала молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин. Жена продюсера отказалась комментировать планы семейства, но заявила, что дети останутся со своим отцом до самого конца лета. Сам режиссер ждал приезда наследников, так как любит проводить с ними время.

Про отношения детей Александра Цекало и Дарины Эрвин не известно ничего. Судя по всему, в Америке у них будет возможность узнать друг друга и наладить отношения. При этом недавно появились слухи о том, что супруги планируют завести собственного ребенка. Пару якобы заметили в одном из перинатальных центров. Вскоре эту информацию опровергла сама жена режиссера и заявила, что сведения не соответствует действительности, сообщает издание Vokrug.tv.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:57

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