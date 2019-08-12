Маша Малиновская показала поклонникам повзрослевшего сына

За долгое время Малиновская впервые опубликовала совместный снимок с ребенком. Телеведущая чаще всего выставляет кадры со съемок, рассказывая под публикациями свои мысли по тому или иному вопросу. Однако тему семьи бизнесвумен затрагивает достаточно редко, на что пользователи постоянно жалуются.До сих пор остается открытым вопрос, кто является отцом Мирона, по сей день знаменитости всячески удается уходить от ответа. По некоторым сведениям, его родителем является некий миллиардер, родом из Кавказа. Фолловеры утверждают, что у ребенка нет черт национальности из южной части РФ, указывающих на кавказскую кровь в жилах чада.Юзеры не перестают писать комплименты в комментариях под постом ведущей, подчеркивая неимоверную схожесть Мирона с матерью. Кроме того, поклонники оценили стильный образ мальчика и одинаковый цвет волос со светской львицей.