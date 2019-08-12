Ляйсан Утяшева и Павел Воля посетили город Кадис, «построенный Гераклом»
Звёздная пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля посетили Кадис, который, по легенд,е построил Геракл. Город на юго-западе Испании вызвал массу позитивных эмоций у семьи.
Утяшева разместила в своем микроблоге в Instagram видео, в котором поделилась подробностями поездки. По её словам, в Кадисе удивительно чистый океан, атмосферные узкие улочки и белоснежные здания, которые местные называют «Белая Чаша». Также семейство отправилось на концерт Луиса Фонси, известного по исполнению хитов Despasito и Échame la Culpa. Телеведущая отметила, что детям очень понравилось выступление знаменитости.
Семейное видео за короткий срок собрало более 300 тыс. просмотров и много комментариев. Пользователи восхитились отдыхом звездного семейства и пожелали им хорошо провести остаток отпуска.
Утяшева разместила в своем микроблоге в Instagram видео, в котором поделилась подробностями поездки. По её словам, в Кадисе удивительно чистый океан, атмосферные узкие улочки и белоснежные здания, которые местные называют «Белая Чаша». Также семейство отправилось на концерт Луиса Фонси, известного по исполнению хитов Despasito и Échame la Culpa. Телеведущая отметила, что детям очень понравилось выступление знаменитости.
Семейное видео за короткий срок собрало более 300 тыс. просмотров и много комментариев. Пользователи восхитились отдыхом звездного семейства и пожелали им хорошо провести остаток отпуска.