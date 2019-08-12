Стало известно, как возраст влияет на выбор автомобиля россиян





Всего эксперты изучили 7 млн онлайн-визитов на ресурсы российских дилеров и покупки, оформленные через них. Новые автомобили чаще всего приобретают люди в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как все остальные предпочитают останавливать свой выбор на подержанных вариантах. Чаще всего такими сервизами пользуются люди этой возрастной категории, среди них 45,3% - мужчины, а 39,5% - женщины.Представители сильного пола чаще всего останавливают свой выбор на автомобилях Kia (9,2%), BMW (7,2%) и Skoda (6,2%). Самые молодые из них отдают предпочтение BMW, Mercedes-Benz и Kia. Мужчины от 45 до 54 лет чаще приобретают модели Hyundai, а вот те, кому больше 55 – BMW и Volkswagen.Женщины больше приобретают авто марок Kia, Hyundai и BMW. На этих автопроизводителей приходится 7,3, 4,9 и 4,3% всех онлайн-покупок представительниц прекрасного пола. Эти марки предпочитают покупательницы в возрасте от 45 до 54 лет. Самые молодые из них чаще покупают Toyota и Kia, а те, кому больше 65 – Hyundai, Volkswagen и Toyota. Примечательно, что отечественные авто марки Lada больше всего любят россияне в возрасте от 18 до 24 лет.