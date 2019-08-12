Звезда «Дома-2» Алена Водонаева опять была замечена за «дикими» плясками на столах
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз была замечена за «дикими» плясками на столах. К слову, видеоролики, на которых 37-летняя телезнаменитость вовсю провокационно танцует и не контролирует свое поведение в общественном месте, уже распространились по всем социальным сетям.
После разрыва со вторым мужем Алексеем Косинусом имя Алены Водонаевой куда чаще начало появляться в различных скандальных новостях. Так, к примеру, на днях звезда «Дома-2» высмеяла хип-хоп исполнителя Тимати за его уверенность в том, что в США у него есть немало поклонников. В этот раз звездная мамочка решила привлечь к себе внимание другим способом.
Водонаева напомнила, как в свое время посетила вечеринку в компании подруги, где «оторвалась» по полной. Тогда Алена не только практически не контролировала свое поведение, но и, не стесняясь, «зажигала» на столах.
Известно, что запись «диких» плясок Водонаевой была сделана на открытии бара певицы Анны Седоковой «La Story bar-shop-lub». Тогда хозяйка заведения в разгар вечеринки решила забраться на стол, а Алена, не сдержавшись, поспешила составить подруге компанию.
Водонаева, пустившись «во все тяжкие», даже надела поверх футболки бюстгальтер черного цвета, а затем решила соблазнительно избавиться от него прямо на глазах у посетителей бара Седоковой.
Отметим, что видео было сделано еще в апреле 2019 года, однако зачем Водонаева опять его опубликовала в личном микроблоге, звезда «Дома-2» так и не стала объяснять.
После разрыва со вторым мужем Алексеем Косинусом имя Алены Водонаевой куда чаще начало появляться в различных скандальных новостях. Так, к примеру, на днях звезда «Дома-2» высмеяла хип-хоп исполнителя Тимати за его уверенность в том, что в США у него есть немало поклонников. В этот раз звездная мамочка решила привлечь к себе внимание другим способом.
Водонаева напомнила, как в свое время посетила вечеринку в компании подруги, где «оторвалась» по полной. Тогда Алена не только практически не контролировала свое поведение, но и, не стесняясь, «зажигала» на столах.
Известно, что запись «диких» плясок Водонаевой была сделана на открытии бара певицы Анны Седоковой «La Story bar-shop-lub». Тогда хозяйка заведения в разгар вечеринки решила забраться на стол, а Алена, не сдержавшись, поспешила составить подруге компанию.
Водонаева, пустившись «во все тяжкие», даже надела поверх футболки бюстгальтер черного цвета, а затем решила соблазнительно избавиться от него прямо на глазах у посетителей бара Седоковой.
Отметим, что видео было сделано еще в апреле 2019 года, однако зачем Водонаева опять его опубликовала в личном микроблоге, звезда «Дома-2» так и не стала объяснять.