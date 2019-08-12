Любовь Толкалина призналась, что в большинстве случаев ее фотографируют случайные прохожие

Под новой публикацией исполнительница рассказала, что зачастую отдыхает в одиночестве, поэтому просит жителей города сделать пару снимков для ее блога. В комментариях подписчики неоднократно писали комплименты по поводу хорошей локации и удачного ракурса, отмечая, что у фотографа золотые руки. Кроме того, подмечают интересные задумки и неповторяющиеся позы. До этого момента фолловеры предполагали, что фотокарточки делает один и тот же человек.Стоит отметить, что за страницей бизнес-леди следят более 500 тысяч пользователей Сети, которые поддерживают ее творчество и мысли.После откровения звезды, юзеры начали писать о желании запечатлеть Толкалину, чтобы стать частью ее личного блога. На это знаменитость ответила, что абсолютно любой может стать ее фотографом в следующий раз, независимо от его местожительства и возраста.