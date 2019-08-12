Эксперты рассказали о нарастающей тенденции микроизмен в онлайн-знакомствах





Раньше неверность ассоциировалась с физическим контактом с посторонним человеком, однако развитие технологий вносит корректировки даже в романтические отношения людей. Оказалось, что сейчас имеется нарастающая тенденция микроизмен в Сети. Они могут происходить в социальных сетях, сайтах онлайн-знакомств, мессенджерах и т.д. Микроизмены можно сравнить с флиртом и выражением симпатии к посторонним людям.Развитие современных технологий приводит к появлению разных интернет-площадок, предоставляющих человеку большой выбор потенциальных партнеров, а это провоцирует увеличение его сомнений относительно правильности текущего выбора и отношений. В результате, отмечают эксперты, растет число так называемых «токсичных решений». Флирт в Сети может привести к формированию полноценных эмоциональных отношений между людьми, которые способны превратиться в полноценные.Эксперты советуют сразу оговаривать подобные микроизмены и устанавливать четкие границы, позволяющие обоим партнерам не беспокоится каждый раз, когда кто-то из них берет свой смартфон и уходит с ним в другую комнату на долгое время.