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Эксперты рассказали о нарастающей тенденции микроизмен в онлайн-знакомствах

Эксперты рассказали о том, как современные технологии могут негативно влиять на любовные отношения людей. Недавно стало известно о нарастающей тенденции микроизмен в онлайн-знакомствах и социальных сетях.
Эксперты рассказали о нарастающей тенденции микроизмен в онлайн-знакомствах

Раньше неверность ассоциировалась с физическим контактом с посторонним человеком, однако развитие технологий вносит корректировки даже в романтические отношения людей. Оказалось, что сейчас имеется нарастающая тенденция микроизмен в Сети. Они могут происходить в социальных сетях, сайтах онлайн-знакомств, мессенджерах и т.д. Микроизмены можно сравнить с флиртом и выражением симпатии к посторонним людям.

Развитие современных технологий приводит к появлению разных интернет-площадок, предоставляющих человеку большой выбор потенциальных партнеров, а это провоцирует увеличение его сомнений относительно правильности текущего выбора и отношений. В результате, отмечают эксперты, растет число так называемых «токсичных решений». Флирт в Сети может привести к формированию полноценных эмоциональных отношений между людьми, которые способны превратиться в полноценные.

Эксперты советуют сразу оговаривать подобные микроизмены и устанавливать четкие границы, позволяющие обоим партнерам не беспокоится каждый раз, когда кто-то из них берет свой смартфон и уходит с ним в другую комнату на долгое время.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:49

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