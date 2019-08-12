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Названы 11 самых грубых ошибок гостей отелей

Эксперты представили перечень из 11 самых грубых ошибок туристов, из-за которых страдают не только они сами, но и персонал, а также другие гости отеля. На первом месте рейтинга оказались прогулки по коридорам в халате.
Названы 11 самых грубых ошибок гостей отелей

Педро Ричардсон, который на протяжении 12 лет работает в отельном бизнесе, рассказал, что примерно 30 процентов гостей ведут себя неподобающим образом. Помимо прогулок в халатах, они часто нарушают режим, курят в неположенных местах, не сообщают о покупках из мини-бара или проносят в рестораны спиртное, что запрещено.

Второй ошибкой туристов Ричардсон назвал бронирование отеля в день приезда. В данном случае турист рискует попасть в самые плохие апартаменты, так как к этому времени лучшие варианты будут заняты. Также эксперт осудил злоупотребление звонком на ресепшне. В перечень ошибок вошли чрезмерный шум, дети, находящиеся без присмотра, оставленные включенными телевизор или кондиционер, переполнение зоны регистрации, громкие разговоры по телефону, беспорядок в номере и злоупотребление спиртными напитками.



 
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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:38

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