Названы 11 самых грубых ошибок гостей отелей





Педро Ричардсон, который на протяжении 12 лет работает в отельном бизнесе, рассказал, что примерно 30 процентов гостей ведут себя неподобающим образом. Помимо прогулок в халатах, они часто нарушают режим, курят в неположенных местах, не сообщают о покупках из мини-бара или проносят в рестораны спиртное, что запрещено.Второй ошибкой туристов Ричардсон назвал бронирование отеля в день приезда. В данном случае турист рискует попасть в самые плохие апартаменты, так как к этому времени лучшие варианты будут заняты. Также эксперт осудил злоупотребление звонком на ресепшне. В перечень ошибок вошли чрезмерный шум, дети, находящиеся без присмотра, оставленные включенными телевизор или кондиционер, переполнение зоны регистрации, громкие разговоры по телефону, беспорядок в номере и злоупотребление спиртными напитками.