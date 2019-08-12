Принцесса Диана шокировала Елизавету II во время рождественского ужина





Её Высочество за семейным столом завела разговор об устарелом институте монархии. Такие слова повергли в шок Елизавету II и принца Филиппа., - рассказал биограф Королевства Эндрю Мортон. Гости также были в ступоре от её рассуждений о роли членов королевской семьи в Европе и во всем мире. Диана назвала монархию устаревшим институтом, не имевшим ничего общего с современной жизнью. Биограф сообщил, что ни один член семьи не стал дискутировать с принцессой., - подытожил Мортон.