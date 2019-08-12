Принцесса Диана шокировала Елизавету II во время рождественского ужина
Биограф рассказал о некоторых подробностях королевской семьи. По его словам, принцесса Диана шокировала Елизавету II во время рождественского ужина.
Её Высочество за семейным столом завела разговор об устарелом институте монархии. Такие слова повергли в шок Елизавету II и принца Филиппа. «Они посмотрели на принцессу Диану, как на сумасшедшую», - рассказал биограф Королевства Эндрю Мортон. Гости также были в ступоре от её рассуждений о роли членов королевской семьи в Европе и во всем мире. Диана назвала монархию устаревшим институтом, не имевшим ничего общего с современной жизнью. Биограф сообщил, что ни один член семьи не стал дискутировать с принцессой.
«Они продолжили разговаривать о фазанах, которых подстрелили в том году», - подытожил Мортон.
Её Высочество за семейным столом завела разговор об устарелом институте монархии. Такие слова повергли в шок Елизавету II и принца Филиппа. «Они посмотрели на принцессу Диану, как на сумасшедшую», - рассказал биограф Королевства Эндрю Мортон. Гости также были в ступоре от её рассуждений о роли членов королевской семьи в Европе и во всем мире. Диана назвала монархию устаревшим институтом, не имевшим ничего общего с современной жизнью. Биограф сообщил, что ни один член семьи не стал дискутировать с принцессой.
«Они продолжили разговаривать о фазанах, которых подстрелили в том году», - подытожил Мортон.
Общество
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:28