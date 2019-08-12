Роспотребнадзор рассказал о норме потребления сахара детьми
Роспотребнадзор рассказал о норме потребления добавленного сахара несовершеннолетними детьми, позволяющей им не портить свое здоровье. Она составляет не более 10%, однако, согласно статистике, этот показатель регулярно нарушается.
Добавленный сахар – это тот, который привнесен в блюдо дополнительно, кроме изначального. Согласно статистике, фактическое употребление этого вещества у малышей от 3 до 7 лет составляет 14,5%, у более старших – 14%, а у подростков – 13%. При этом норма для всех них равняется не более 10%. Такой рацион способен негативно сказаться не только на самочувствии ребенка, но и на его будущем здоровье.
В первую очередь Роспотребнадзор советует обращать внимание на готовые завтраки. Содержание в них добавленного сахара зависит от марки и конкретного способа изготовления, все эти данные указываются на упаковке продукта. То же самое касается детского питания, хотя в нем норма обычно выдерживается.
Роспотребнадзор отмечает, что сладкое можно включать в рацион детей, однако оно должно являться дополнением, а не основным блюдом. Именно поэтому такие продукты можно употреблять после плотного завтрака или обеда, а также перед тренировками и занятиями.
Напомним, недавно Роскачество заявило о том, что изучение готовых завтраков дало неутешительный результат. В половине проверенных шоколадных шариков суточная норма сахара была превышена вдвое.
Добавленный сахар – это тот, который привнесен в блюдо дополнительно, кроме изначального. Согласно статистике, фактическое употребление этого вещества у малышей от 3 до 7 лет составляет 14,5%, у более старших – 14%, а у подростков – 13%. При этом норма для всех них равняется не более 10%. Такой рацион способен негативно сказаться не только на самочувствии ребенка, но и на его будущем здоровье.
В первую очередь Роспотребнадзор советует обращать внимание на готовые завтраки. Содержание в них добавленного сахара зависит от марки и конкретного способа изготовления, все эти данные указываются на упаковке продукта. То же самое касается детского питания, хотя в нем норма обычно выдерживается.
Роспотребнадзор отмечает, что сладкое можно включать в рацион детей, однако оно должно являться дополнением, а не основным блюдом. Именно поэтому такие продукты можно употреблять после плотного завтрака или обеда, а также перед тренировками и занятиями.
Напомним, недавно Роскачество заявило о том, что изучение готовых завтраков дало неутешительный результат. В половине проверенных шоколадных шариков суточная норма сахара была превышена вдвое.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:28