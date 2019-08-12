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Ксения Бородина призналась, что не любит много времени проводить в магазинах

Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина сделала неожиданное признание. По словам коллеги Ольги Бузовой, она не любит много времени проводить в магазинах.
Ксения Бородина призналась, что не любит много времени проводить в магазинах

Ксения Бородина никогда не скрывала от поклонников, что ведет достаточно роскошный образ жизни, так как все, что у нее сейчас есть, она заработала своим трудом. Судя по всему, именно поэтому время от времени в личном микроблоге телезнаменитости появляются публикации брендовых вещей и аксессуаров, стоимость которых может превышать полмиллиона рублей.

Признание, которое Бородина сделала несколько часов назад, удивило ее подписчиков. Так, Ксения неожиданно заявила, что на самом деле не любит много времени проводить в магазинах.

Как заявила Бородина, время, проведенное в магазинах, всегда потрачено впустую. По словам Ксении, ей надоело выбирать из миллиона вещей то, что подойдет именно ей.

«Везде разные размеры, разные фасоны и так далее», - подчеркнула Ксения.

Оказывается, что Бородиной хочется приходить в магазин, выбирать вещь, которая ей понравилась, говорить продавцам свой размер и покупать ее, а не отправляться с нарядом в примерочную, и так каждый раз.

Также Бородина добавила, что мечтает иметь возможность примерять наряды на свою 3D-копию, не посещая магазины. Дело в том, что накануне Ксения прочла довольно интересную новость, что ребята из МФТИ пытаются разработать систему, чтобы по фото делать 3D-копию того или иного человека и так подбирать подходящий размер одежды.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:52

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