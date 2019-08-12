«Вечно молодая» 50-летняя модель раскрыла неожиданный секрет своей внешности
Модель из британского города Йорк Шани Хаган поделилась, как ей удается сохранять молодость на протяжении стольких лет, об этом сообщает информационное агентство The Sun. Женщина заверила, что ни разу за всю жизнь не обращалась к хирургам для изменения внешности и «инъекций красоты».
Британка объясняет эту аномалию тем, что она не нервничает по пустякам, потому как не имеет партнера, который вызывал бы подобные эмоции. Она уверяет, что одиночество приносит ей наслаждение и дарит много свободного времени для ухода за собой. Шани Хаган не имеет признаков старения, которые зачастую появляются от стрессов и недосыпа, так как позитивно реагирует на происходящее, а также использует медовые маски для увлажнения кожи лица. Когда окружающие узнают ее возраст, то просто не могут в это поверить, к тому же, часто принимают британку за сестру собственного сына.
Стоит отметить, что Хаган в этом году участвовала в конкурсе красоты "Улыбка вселенной" и заняла призовое третье место. Женщина рассказала, что красота несет за собой и недостатки. Во-первых, ее не воспринимают, как хорошую мать, во-вторых, подобный образ сопровождается ревностью со стороны возлюбленных из-за повышенного мужского внимания.
Британка объясняет эту аномалию тем, что она не нервничает по пустякам, потому как не имеет партнера, который вызывал бы подобные эмоции. Она уверяет, что одиночество приносит ей наслаждение и дарит много свободного времени для ухода за собой. Шани Хаган не имеет признаков старения, которые зачастую появляются от стрессов и недосыпа, так как позитивно реагирует на происходящее, а также использует медовые маски для увлажнения кожи лица. Когда окружающие узнают ее возраст, то просто не могут в это поверить, к тому же, часто принимают британку за сестру собственного сына.
Стоит отметить, что Хаган в этом году участвовала в конкурсе красоты "Улыбка вселенной" и заняла призовое третье место. Женщина рассказала, что красота несет за собой и недостатки. Во-первых, ее не воспринимают, как хорошую мать, во-вторых, подобный образ сопровождается ревностью со стороны возлюбленных из-за повышенного мужского внимания.