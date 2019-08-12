Суд намерен запретить Анастасии Заворотнюк выезд за границу





Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» брала кредит для покупки земли в Подмосковье. В прошлом году актриса выплатила 44 миллиона рублей, и казалось, что больше долгов у неё нет. Адвокат Заворотнюк Виктор Пастернак заявляет, что во время судебных разбирательств у звезды появились задолженности суду в размере 1,5 млн рублей. Судебные приставы Тропарево-Никулинского района требуют запретить актрисе выезд за границу до полного погашения долга. Заседание по этому делу состоится в сентябре.Также представители Анастасии Заворотнюк сообщают, что никаких финансовых проблем у неё нет. Возможно, актрисе просто не хватает времени на решение проблем, так как в прошлом году она родила третьего ребенка.