Суд намерен запретить Анастасии Заворотнюк выезд за границу
Актрисе Анастасии Заворотнюк суд намерен запретить выезд за границу. СтарХит сообщает, что причиной стали долги знаменитости, накопленные во время судебных процессов.
Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» брала кредит для покупки земли в Подмосковье. В прошлом году актриса выплатила 44 миллиона рублей, и казалось, что больше долгов у неё нет. Адвокат Заворотнюк Виктор Пастернак заявляет, что во время судебных разбирательств у звезды появились задолженности суду в размере 1,5 млн рублей. Судебные приставы Тропарево-Никулинского района требуют запретить актрисе выезд за границу до полного погашения долга. Заседание по этому делу состоится в сентябре.
Также представители Анастасии Заворотнюк сообщают, что никаких финансовых проблем у неё нет. Возможно, актрисе просто не хватает времени на решение проблем, так как в прошлом году она родила третьего ребенка.
Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» брала кредит для покупки земли в Подмосковье. В прошлом году актриса выплатила 44 миллиона рублей, и казалось, что больше долгов у неё нет. Адвокат Заворотнюк Виктор Пастернак заявляет, что во время судебных разбирательств у звезды появились задолженности суду в размере 1,5 млн рублей. Судебные приставы Тропарево-Никулинского района требуют запретить актрисе выезд за границу до полного погашения долга. Заседание по этому делу состоится в сентябре.
Также представители Анастасии Заворотнюк сообщают, что никаких финансовых проблем у неё нет. Возможно, актрисе просто не хватает времени на решение проблем, так как в прошлом году она родила третьего ребенка.