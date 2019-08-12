Психологи рассказали об опасности внешкольных кружков для детей





Многие родители считают, что, отдав детей на множество дошкольных кружков, они поступают правильно, но это не так. Педагог-психолог Наталья Паршина советует людям в первую очередь обозначить конкретную цель, а лишь потом выбирать вид занятий. Она советует находить баланс между интересами ребенка и пользой. Также специалист рекомендует останавливать выбор на 3 секциях, чтобы у детей оставалось время на отдых, общение с друзьями и другие дела.Медицинский психолог Татьяна Мачурина рекомендует при выборе внешкольных кружков обращать внимание на возраст ребенка. С 2-х лет можно заниматься ритмикой и физкультурой, а уже с 5-и – танцами, спортом, рисованием, пением и т.д. Изучение иностранного языка нужно начинать тогда, когда ребенок уже полностью освоил свой родной, иначе это может помешать ему закрепить знания на всю жизнь.Заниматься можно даже с годовалыми детьми, отмечают психологи. В этом возрасте таким образом можно развивать у ребенка моторику, координацию движений, чувство ритма и мелодии, но не более. В младшем дошкольном возрасте нужно проводить 4 занятия в неделю по 45 минут. В противном случае наступит переутомление.