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Психологи рассказали об опасности внешкольных кружков для детей

Российские психологи рассказали о выборе дошкольных кружков для детей. По словам специалистов, при неправильном подходе речь может идти не только о пользе для ребенка, но и об опасности, ведь в обучении необходимо учитывать особенности развития человека.
Психологи рассказали об опасности внешкольных кружков для детей

Многие родители считают, что, отдав детей на множество дошкольных кружков, они поступают правильно, но это не так. Педагог-психолог Наталья Паршина советует людям в первую очередь обозначить конкретную цель, а лишь потом выбирать вид занятий. Она советует находить баланс между интересами ребенка и пользой. Также специалист рекомендует останавливать выбор на 3 секциях, чтобы у детей оставалось время на отдых, общение с друзьями и другие дела.

Медицинский психолог Татьяна Мачурина рекомендует при выборе внешкольных кружков обращать внимание на возраст ребенка. С 2-х лет можно заниматься ритмикой и физкультурой, а уже с 5-и – танцами, спортом, рисованием, пением и т.д. Изучение иностранного языка нужно начинать тогда, когда ребенок уже полностью освоил свой родной, иначе это может помешать ему закрепить знания на всю жизнь.

Заниматься можно даже с годовалыми детьми, отмечают психологи. В этом возрасте таким образом можно развивать у ребенка моторику, координацию движений, чувство ритма и мелодии, но не более. В младшем дошкольном возрасте нужно проводить 4 занятия в неделю по 45 минут. В противном случае наступит переутомление.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:09

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