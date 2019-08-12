Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась правилами развлечения с детьми

«…Иначе будет спор и битва на час точно», - подчеркнула звезда «Дома-2».

Уже второй год семейство Пынзарей живет в Турции. Так как основной доход Дарья и Сергей получают от бизнеса в России, звездам «Дома-2» время от времени приходится покидать солнечную Аланью, чтобы уладить дела в Москве.Зачастую в русскую столицу летает Сергей, а вот Дарье остается присматривать за наследниками. Тем, как Пынзарь проводит время с детьми, она тут же делиться в личном микроблоге. Так, к примеру, накануне блондинка решила рассказать подписчикам, каких правил она придерживается, когда решает, чем она с сыновьями будет заниматься в выходные.У себя на страничке в Instagram Дарья опубликовала длинный пост, в котором указала только 2 пункта, однако она уверена, что именно эти 2 правила помогают ей избежать настоящей «катастрофы». Как утверждает Пынзарь, она никогда не дает своим сыновьям выбирать, куда они поедут развлекаться.Также, как оказалось, Пынзарь важно, чтобы в том месте, где они будут развлекаться с детьми, был хороший интернет. По словам Дарьи, даже в воскресенье ей приходится заниматься своим магазином, который старше 7-летнего Артема на несколько лет.