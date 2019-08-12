АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Биолог: У растений нет чувств и…
EUR 73.02 USD 65.25
Курс валют на 10.08.2019

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась правилами развлечения с детьми

Одна из самых любимых экс-героинь скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками несколькими правилами развлечения с детьми. Оказывается, что длинноволосая красавица старается никогда не нарушать только 2 устава, ведь понимает, что в противном случае все может закончиться очень печально.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась правилами развлечения с детьми

Уже второй год семейство Пынзарей живет в Турции. Так как основной доход Дарья и Сергей получают от бизнеса в России, звездам «Дома-2» время от времени приходится покидать солнечную Аланью, чтобы уладить дела в Москве.

Зачастую в русскую столицу летает Сергей, а вот Дарье остается присматривать за наследниками. Тем, как Пынзарь проводит время с детьми, она тут же делиться в личном микроблоге. Так, к примеру, накануне блондинка решила рассказать подписчикам, каких правил она придерживается, когда решает, чем она с сыновьями будет заниматься в выходные.

У себя на страничке в Instagram Дарья опубликовала длинный пост, в котором указала только 2 пункта, однако она уверена, что именно эти 2 правила помогают ей избежать настоящей «катастрофы». Как утверждает Пынзарь, она никогда не дает своим сыновьям выбирать, куда они поедут развлекаться.

«…Иначе будет спор и битва на час точно», - подчеркнула звезда «Дома-2».

Также, как оказалось, Пынзарь важно, чтобы в том месте, где они будут развлекаться с детьми, был хороший интернет. По словам Дарьи, даже в воскресенье ей приходится заниматься своим магазином, который старше 7-летнего Артема на несколько лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили обновленные внедорожники Toyota RAV4 и Subaru…
Опубликована песня Брюса Спрингстина, не попавшая в «Гарри…
В РФ создали приложение для поиска домашних…
Лиза Галкина примерила наряд в стиле Аллы…
Американский журналист Майкл Бом не считает газопровод «ИстМед» угрозой для «Северного…
Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой…
Медики рассказали об опасностях применения лечебной грязи для…
Режиссер "Мстителей: Финал" объяснил нежелание прощаться с Черной…
Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу…
Наталья Штурм во время отдыха в ОАЭ прокатилась на красной…
Искусственный интеллект способен искать рак груди лучше…
Дима Билан рассказал про покупку одежды на блошином…
Миллионы бюджетных смартфонов оказались заражены…
Лиам Хемсворт прокомментировал уход Майли Сайрус к…
Ученые рассказали о внезапном пробуждении черной дыры в центре Млечного…
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй…
Принц Гарри и Меган Маркл при посещении Шотландии получат другие имена и…
Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати…
BQ выпустила в России бюджетный смартфон 5518G Jeans за 4 тысячи…
Джина Дэвис рассказала о домогательствах на…
РАН: Летящий к Земле астероид не представляет никакой…
Вдова Дмитрия Хворостовского похвасталась фигурой в…
В Пермском крае произошло тройное убийство, подозреваемый…
Звезду «Дома-2» Лешу Чайчица со скандалом выгнали из ночного…
Наргиз спела колыбельную клоунам на съемках в…
В Сети снова обсуждают неудавшегося конкурента Lada…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова озвучила условия, на которых согласится вернуться к Леше…
Флот США откажется от сенсорного управления в пользу…
Виктория Лопырева рассказала о романтических свиданиях с Игорем…
Ученые рассказали о последствиях просмотра видео для…
Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим…
Точную копию грузовика Tatra 8x8 смогли собрать из…
«Дом-2»: В Сети обсуждают «показушные» отношения Юлии Ефременковой и Мондезира…
ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские…
Жена Валентина Гафта рассказала о его…
Ани Лорак впервые высказалась о романе с Егором…
Исследование: 49% россиян испытывают трудности с покупкой…
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о…
Биолог: У растений нет чувств и…
Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном и бывшим…
Просмотреть все новости