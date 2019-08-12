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«Миссис Россия 2019» дала первый комментарий после своей победы

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала 33-летняя россиянка Екатерина Нишанова. Она дала первый комментарий после своей победы и отметила, что описать ее эмоции и переживания просто невозможно.
«Миссис Россия 2019» дала первый комментарий после своей победы

По словам Екатерины Нишановой, подготовка к конкурсу заняла ровно полгода, однако для нее это время пролетело незаметно. На это россиянка потратила немало труда, сил и времени, однако она ни о чем не жалеет. Свои эмоции после победы «Миссис Россия 2019» описала как комбинацию счастья, радости и гордости за саму себя. Все эти переживания буквально переполняют ее, поэтому она не может выразить их в полной мере, ей еще предстоит осознать все, что произошло, ведь финал конкурса закончился совсем недавно.

Примечательно, что Екатерина Нишанова приняла участие в «Миссис Россия 2019» совершенно случайно и не по своей воле. Такую идею ей предложила подруга, и россиянка решила последовать совету. При этом истинной целью участия женщины была не победа. Она попыталась акцентировать внимание людей на проблемах детей с ограниченными возможностями.

Напомним, «Миссис Россия» является ежегодным конкурсом красоты для женщин в возрасте 22-43 года. Для участия в нем им нужно соответствовать двум условиям: быть матерью и иметь штамп в паспорте. Победив, россиянка отправляется представлять РФ в рамках международного телевизионного конкурса «Миссис земной шар».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:38

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