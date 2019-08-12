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Ученые доказали положительное влияние аспирина на здоровье женщин, переживших рак молочной железы

Американские ученые доказали положительное влияние аспирина на здоровье женщин, переживших рак молочной железы. Эксперимент, результаты которого опубликованы в междисциплинарном журнале Американского онкологического общества CANCER, является первым исследованием влияния метилирования ДНК в тканях опухоли молочной железы и клетках.

Предыдущие исследования показали, что некоторые женщины, использующие аспирин, отличаются большей продолжительностью жизни после перенесенного рака молочной железы, что может быть связано с противовоспалительным действием препарата на организм. Ученые из Университета Северной Каролины в школе глобального общественного здравоохранения им. Чапел Хилла Гиллингса провели исследование, чтобы выяснить причины обратного эффекта. Оказалось, что данная реакция может быть объяснена метилированием ДНК генов при опухолях РМЖ. Команда проанализировала данные 1266 пациенток. Смертность от всех причин после рака молочной железы была повышена на 67% среди тех, кто использовал аспирин по крайней мере один раз в неделю в течение шести недель до постановки диагноза и имел метилированный опухолевый промотор гена, известный как BRCA1. Данные снизились на 22-40% у потребителей аспирина с неметилированным опухолевым промотором генов BRCA1 и рецептора прогестерона, а также с длительным глобальным гиперметилированием элементов.

Эти результаты указывают на реальные различия в риске смертности от рака молочной железы в группах пациентов с различными профилями метилирования в ДНК опухолевой ткани и ДНК периферической крови. Исследовательская группа настаивает на необходимости дальнейшего изучения потенциального воздействия аспирина на конкретных пациентов. Полученные данные не указывают на то, что лицам с повышенным риском развития рака молочной железы следует начинать принимать аспирин. Эксперты рекомендуют обратиться к врачу перед внесением корректировки в лечение.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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