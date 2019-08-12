Приложение Apple Contacts делает iPhone и iPad уязвимыми для взлома





Дефект заключается в «облегченной» базе данных, которая является стандартной и часто применяется при запуске аппарата, в частности, используется в Android и iOS. Это значит, что ошибка, встроенная в SQLite, позволяет удаленным пользователям устройств запустить произвольный код либо приложение, получая права на чужую информацию просто с помощью SQL-запроса, то есть поиска.Эта проблема была актуальной еще в 2015 году, однако сейчас ее так и не удалось решить. Пользователи сообщают, что при возможности взлома телефонной книги, можно войти и в общую память смартфона. Разработчики уверяют, что не стоит паниковать, они продолжают искать решение, а на данный момент уже усовершенствовали собственное приложение для предотвращения сбоя работы и кражи паролей.