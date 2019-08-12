В РАН заявляют о необходимости душа для космонавтов
Сейчас космические исследователи на МКС моются с помощью влажных салфеток. Ученые в РАН заявляют о необходимости душа для космонавтов.
В Институте медико-биологических проблем заместитель главного конструктора Евгения Ярманова рассказала, что водные процедуры космонавты раньше принимали в функционально-грузовом модуле «Заря», но из-за образования плесени пришлось отказаться от этого. «Эту проблему в РАН решили с помощью влажных салфеток. Они помещены в сухие пакеты, которые наполняются водой необходимой температуры. После чего упаковка вскрывается и таким образом можно принимать водные процедуры», - добавила заместитель главного конструктора. Также она рассказала, что космонавты жалуются на такой способ мытья из-за недостаточно теплой воды, которая доставляется космическим кораблем «Прогресс».
«Всё успокоилось после того, как поняли, что места на МКС для установки душа все равно нет. Однако он необходим. Если будет возможность его сделать, то только с использованием современных технологий, чтобы минимизировать появление плесени от влаги», - заявила Ярманова.
В Институте медико-биологических проблем заместитель главного конструктора Евгения Ярманова рассказала, что водные процедуры космонавты раньше принимали в функционально-грузовом модуле «Заря», но из-за образования плесени пришлось отказаться от этого. «Эту проблему в РАН решили с помощью влажных салфеток. Они помещены в сухие пакеты, которые наполняются водой необходимой температуры. После чего упаковка вскрывается и таким образом можно принимать водные процедуры», - добавила заместитель главного конструктора. Также она рассказала, что космонавты жалуются на такой способ мытья из-за недостаточно теплой воды, которая доставляется космическим кораблем «Прогресс».
«Всё успокоилось после того, как поняли, что места на МКС для установки душа все равно нет. Однако он необходим. Если будет возможность его сделать, то только с использованием современных технологий, чтобы минимизировать появление плесени от влаги», - заявила Ярманова.
Технологии
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 11:09