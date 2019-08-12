В РАН заявляют о необходимости душа для космонавтов





В Институте медико-биологических проблем заместитель главного конструктора Евгения Ярманова рассказала, что водные процедуры космонавты раньше принимали в функционально-грузовом модуле «Заря», но из-за образования плесени пришлось отказаться от этого., - добавила заместитель главного конструктора. Также она рассказала, что космонавты жалуются на такой способ мытья из-за недостаточно теплой воды, которая доставляется космическим кораблем «Прогресс»., - заявила Ярманова.