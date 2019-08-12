Евгений Плющенко хочет купить яхту с вертолетной площадкой
Известный российский фигурист Евгений Плющенко сейчас находится на отдыхе в Средиземном море вместе со своей семьей. Знаменитость рассказал о том, что хочет купить яхту с вертолетной площадкой и попытался предположить, сколько такая стоит.
Об этом стало известно из «Историй» на страницы Яны Рудковской в Instagram. Супруга Евгения Плющенка разместила короткое видео, на котором фигурист внимательно рассматривает шикарную яхту, проплывающую рядом с ними. Судно имеет значительные габариты и даже оснащена вертолетной площадкой. Знаменитость был поражен увиденным, поэтому заявил: «Да… Будем работать». «Тебе десять жизней не хватит, чтобы заработать на такую», - скептически отнеслась к планам супруга продюсер. Сам же фигурист был настрое более оптимистично и заявил: «Кто знает».
В итоге Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили понадеяться на то, что их совместного заработка, а также гонораров сына Саши рано или поздно хватит на приобретение подобной яхты с вертолетной площадкой. При этом фигурист считает, что жизнь очень часто любит преподносить людям сюрпризы и предположил, что слишком долго копить на подобную покупку им не придется.
Напомним, уже сейчас 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша помогает родителям. Наследник звездной пары регулярно выступает с собственными программами и подает большие надежды как фигурист.
Об этом стало известно из «Историй» на страницы Яны Рудковской в Instagram. Супруга Евгения Плющенка разместила короткое видео, на котором фигурист внимательно рассматривает шикарную яхту, проплывающую рядом с ними. Судно имеет значительные габариты и даже оснащена вертолетной площадкой. Знаменитость был поражен увиденным, поэтому заявил: «Да… Будем работать». «Тебе десять жизней не хватит, чтобы заработать на такую», - скептически отнеслась к планам супруга продюсер. Сам же фигурист был настрое более оптимистично и заявил: «Кто знает».
В итоге Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили понадеяться на то, что их совместного заработка, а также гонораров сына Саши рано или поздно хватит на приобретение подобной яхты с вертолетной площадкой. При этом фигурист считает, что жизнь очень часто любит преподносить людям сюрпризы и предположил, что слишком долго копить на подобную покупку им не придется.
Напомним, уже сейчас 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша помогает родителям. Наследник звездной пары регулярно выступает с собственными программами и подает большие надежды как фигурист.