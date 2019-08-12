Эксперты назвали 5 ошибок водителей, вредящих МКПП





Самой частой причиной поломки механической трансмиссии является переключение передач через одну. Даже опытный водитель иногда промахивается, передвигая ручку не в ту сторону. Из-за этого сцепление перескакивает через одну или несколько шестерней, что приводит к их быстрому износу. Такие манипуляции могут стать причиной даже поломки двигателя, а его ремонт обходится владельцу транспортного средства в крупную сумму.Еще одной ошибкой специалисты назвали переключение передач на высоких оборотах. Перед сменой скорости необходимо немного сбросить газ. Особенно это касается первой и второй передач, на которых автомобиль едет относительно медленно. Первым признаком появления последствий такого переключения скоростей является неприятный запах в салоне.Эксперты также порекомендовали переключать сцепление уверенно. Это касается более старых автомобилей, в которых на ручку нужно немного надавить для того, чтобы шестерни встали в нужные мест. Постоянное нахождение руки на рычаге также негативно сказывается на его работе. Последней частой ошибкой водителей является переключение на заднюю передачу до того, как автомобиль полностью остановился.