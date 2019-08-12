Эксперты назвали 5 ошибок водителей, вредящих МКПП
Эксперты составили ТОП-5 самых распространенных причин поломки МКПП. По мнению специалистов, ошибки в управлении транспортным средством могут совершать не только новички, но и опытные водители.
Самой частой причиной поломки механической трансмиссии является переключение передач через одну. Даже опытный водитель иногда промахивается, передвигая ручку не в ту сторону. Из-за этого сцепление перескакивает через одну или несколько шестерней, что приводит к их быстрому износу. Такие манипуляции могут стать причиной даже поломки двигателя, а его ремонт обходится владельцу транспортного средства в крупную сумму.
Еще одной ошибкой специалисты назвали переключение передач на высоких оборотах. Перед сменой скорости необходимо немного сбросить газ. Особенно это касается первой и второй передач, на которых автомобиль едет относительно медленно. Первым признаком появления последствий такого переключения скоростей является неприятный запах в салоне.
Эксперты также порекомендовали переключать сцепление уверенно. Это касается более старых автомобилей, в которых на ручку нужно немного надавить для того, чтобы шестерни встали в нужные мест. Постоянное нахождение руки на рычаге также негативно сказывается на его работе. Последней частой ошибкой водителей является переключение на заднюю передачу до того, как автомобиль полностью остановился.
Самой частой причиной поломки механической трансмиссии является переключение передач через одну. Даже опытный водитель иногда промахивается, передвигая ручку не в ту сторону. Из-за этого сцепление перескакивает через одну или несколько шестерней, что приводит к их быстрому износу. Такие манипуляции могут стать причиной даже поломки двигателя, а его ремонт обходится владельцу транспортного средства в крупную сумму.
Еще одной ошибкой специалисты назвали переключение передач на высоких оборотах. Перед сменой скорости необходимо немного сбросить газ. Особенно это касается первой и второй передач, на которых автомобиль едет относительно медленно. Первым признаком появления последствий такого переключения скоростей является неприятный запах в салоне.
Эксперты также порекомендовали переключать сцепление уверенно. Это касается более старых автомобилей, в которых на ручку нужно немного надавить для того, чтобы шестерни встали в нужные мест. Постоянное нахождение руки на рычаге также негативно сказывается на его работе. Последней частой ошибкой водителей является переключение на заднюю передачу до того, как автомобиль полностью остановился.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:48