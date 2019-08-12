Максима Галкина впечатлила большая малина

Как отметил Галкин, он не имеет предположений насчет происхождения найденной им ягоды. Однако он отметил, что это малина, несмотря на свои сверх крупные размеры. Артист поместил ягоду в кофейную чашку, чем продемонстрировал ее габариты. Телеведущий шуточно отметил, что в ней можно без проблем что-то спрятать, например, колечко. На данный момент Максим Галкин проводит время с семьей на рижском взморье, где традиционно снимает вместе с супругой особняк.Не так давно артист записал видео, посвященное уходящему лету, на котором он запечатлен поющим под дождем. Максим Галкин также провел несколько концертов в городах России, Литвы и Латвии.