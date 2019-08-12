Huawei выпустила OC для телевизоров Honor Vision





Новая система предназначается для «умных» экранов, включая телевизоры, бытовые приборы и смартфоны. Теперь операционную систему станут применять в телевизорах Honor Vision. На данный момент достоверно известно о наличии этого механизма в версиях Vision и Vision Pro. Устройства могут получить всплывающую камеру с шестью микрофонами и аналогичным числом 10-ваттных динамиков.Оба ТВ выйдут с 55-дюймовыми дисплеями, их можно использовать как центр умного дома. Функционировать аппараты от Honor будут на процессоре Honghu 818.