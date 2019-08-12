В Сети показали эскизы марсохода от Land Rover
Российский дизайнер Алексей Андреев показал, как бы мог выглядеть марсоход от Land Rover. Эскизы опубликованы на behance.net.
NASA и компания SpaceX Илона Маска нуждаются в транспортном средстве для изучения поверхности Марса. Производитель автомобилей Land Rover производит одни из лучших внедорожников в мире, и их опыт мог бы пригодиться космическим гигантам. Дизайнер Алексей Андреев представил, как бы мог выглядеть исследовательский британский автомобиль для Красной земли. Это не официальная концепция, а всего лишь рендеринг.
Андреев показал в Сети модульный электрический автомобиль, в котором могут поместиться до четырёх исследователей космоса. «Land Rover Mission Terraform» сможет выполнять множество различных задач. Например, он может быть оснащен модулем с медикаментами, блоком с оборудованием связи или перевозки грузов. Футуристический Land Rover можно оборудовать дозатором семян для выращивания сельскохозяйственных культур, а также использоваться для перевозки сырья и оснащаться переноской для подачи кислорода, где это необходимо. Колеса и шины заменены двигателями, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Космонавты будут управлять транспортным средством с помощью искусственного интеллекта сидя в автомобиле.
Возможно, транспортное средство не станет реальностью в земной жизни. Предполагается, что в следующем столетии люди могли бы жить на Марсе и ездить по его поверхности, и это не фантастика. Ученые предупреждают, что ресурсы Земли планеты не исчерпываются, и если человек хочет выжить, он должен искать новое место.
NASA и компания SpaceX Илона Маска нуждаются в транспортном средстве для изучения поверхности Марса. Производитель автомобилей Land Rover производит одни из лучших внедорожников в мире, и их опыт мог бы пригодиться космическим гигантам. Дизайнер Алексей Андреев представил, как бы мог выглядеть исследовательский британский автомобиль для Красной земли. Это не официальная концепция, а всего лишь рендеринг.
Андреев показал в Сети модульный электрический автомобиль, в котором могут поместиться до четырёх исследователей космоса. «Land Rover Mission Terraform» сможет выполнять множество различных задач. Например, он может быть оснащен модулем с медикаментами, блоком с оборудованием связи или перевозки грузов. Футуристический Land Rover можно оборудовать дозатором семян для выращивания сельскохозяйственных культур, а также использоваться для перевозки сырья и оснащаться переноской для подачи кислорода, где это необходимо. Колеса и шины заменены двигателями, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Космонавты будут управлять транспортным средством с помощью искусственного интеллекта сидя в автомобиле.
Возможно, транспортное средство не станет реальностью в земной жизни. Предполагается, что в следующем столетии люди могли бы жить на Марсе и ездить по его поверхности, и это не фантастика. Ученые предупреждают, что ресурсы Земли планеты не исчерпываются, и если человек хочет выжить, он должен искать новое место.
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:17