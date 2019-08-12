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Ани Лорак считает чувства матери к детям проявлением истинной любви

Известная певица Ани Лорак поделилась своим собственным пониманием истинной любви. Артистка рассказала, что считает таковой чувства матери по отношению к своим детям, ведь подобные переживания полностью меняют женщину.
Ани Лорак считает чувства матери к детям проявлением истинной любви

В Instagram Ани Лорак разместила совместный снимок со своей 8-летней дочерью Софией и поделилась подобными мыслями. Свое обновление артистка начала с того, что материнство само по себе является вызовом, такую точку зрения сможет подтвердить любая женщина, уверена звезда. Такие события в жизни навсегда меняют личность человека и заставляют его смотреть на многие вещи иначе. Она уверена, что только таким образом можно познать «истинную любовь - безусловную». Отношения показывают человеку, каково это - отдавать и получать взамен, о чем бы ни шла речь в этом контексте.

Поклонники Ани Лорак поддержали ее высказывания и отметили, что если и называть какую-то любовь истинной, то только материнскую. Рождение ребенка заставляет любого человека изменять свои взгляды на жизнь, но в первую очередь это касается именно матери. Они пожелали артистке и ее дочери здоровья и счастья.

Напомним, сейчас Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Со своим прошлым избранником Муратом Налчаджиоглу она недавно развелась.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:45

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