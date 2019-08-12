Ученые: Депрессия может быть первым признаком болезни Альцгеймера





Одной из основных причин депрессии является отложение амилоида в мозге, возникающего в стрессовых ситуациях. Из-за этого человек долгое время не может оправиться после важного события, на протяжении нескольких часов чувствуя волнение. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 200 молодых и 200 пожилых людей, в ходе которого искусственно вводили их в состояние стресса. После этого ученые определили все последствия встряски нервной системы, включая отложения амилоида. Вещество при большом количестве могло провоцировать патологические процессы и даже развитие болезни Альцгеймера на фоне нарушения когнитивной функции.Ученые отмечают, что лучшим средством для борьбы с депрессией является спокойствие. При первых появлениях недуга в виде раздражительности, тревожности и апатии стоит начать как можно больше отдыхать, абстрагируясь от всех проблем.