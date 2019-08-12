Найден киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»





Эксперты по часам заявили, что в фильме речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead, но появилась она только в 1970-х годах, поэтому герой Питта не мог надевать их десятилетием ранее. В остальном кадры «Однажды в Голливуде» соответствуют атмосфере 60-х.Данная кинокартина рассказывает о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный артист Рик Далтон в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) хотят найти свое место в активно развивающейся киноиндустрии.