Найден киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Старавшиеся точно воссоздать жизнь Лос-Анджелеса 60-х авторы фильма «Однажды в Голливуде» допустили киноляп. Часы на руке персонажа Бреда Питта являются более современными.
Эксперты по часам заявили, что в фильме речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead, но появилась она только в 1970-х годах, поэтому герой Питта не мог надевать их десятилетием ранее. В остальном кадры «Однажды в Голливуде» соответствуют атмосфере 60-х.
Данная кинокартина рассказывает о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный артист Рик Далтон в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) хотят найти свое место в активно развивающейся киноиндустрии.
Эксперты по часам заявили, что в фильме речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead, но появилась она только в 1970-х годах, поэтому герой Питта не мог надевать их десятилетием ранее. В остальном кадры «Однажды в Голливуде» соответствуют атмосфере 60-х.
Данная кинокартина рассказывает о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный артист Рик Далтон в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) хотят найти свое место в активно развивающейся киноиндустрии.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:17