Нюша показала совместный танец с 9-месячной дочерью

Нюша тщательно скрывает все факты относительно своей дочери. Несмотря на то, что наследница родилась 9 месяцев назад, артистка так и не назвала ее имени, а также не показала лицо ребенка. При этом знаменитость изредка публикует в Instagram совместные снимки с дочерью. В этот раз певица разместила фото совместного танца. Артистка назвала ее «моя принцесса» и отметила, что считает подобное развлечение настоящим счастьем. Нюша заявила, что такие танцы являются отличной гимнастикой для них обоих и поинтересовалась у своих подписчиков, занимаются ли они подобной зарядкой со своими детьми.Поклонники Нюши положительно оценили танец с 9-месячной дочерью и написали, что снимок очень трогательный и искренний. Многие из них считают, что совместные развлечения лишь укрепят связь матери и ребенка, поэтому другим родителям стоит проводить со своими детьми как можно больше времени. Также они пожелали артистке и ее семье крепкого здоровья.Напомним, Нюша является супругой главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Пара сыграла свадьбу в 2017 году.