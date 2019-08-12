Китайские ученые прогнозируют глобальное похолодание
Китайские ученые прогнозируют наступление на Земле глобального похолодания. По мнению некоторых экспертов, влияние человечества на стремительное потепление преувеличивается, и на самом деле всему виной солнечная активность.
По мнению исследователей, хотя потепление и происходит, роль парниковых газов в этом процессе не является решающей. В качестве движущих сил выступают Солнце, а также атмосфера и взаимодействие с океаном. Кроме того, ученые убеждены, что мнение человека о способности своими действиями контролировать климат может оказаться губительным, и природа в состоянии застать людей врасплох. По оценкам авторов работы, такие изменения происходят на планете каждые 500 лет, вне зависимости от деятельности человека.
Китайских специалистов больше пугает перспектива глобального похолодания, чем потепления. Резкое падение температуры может оказаться для людей серьезным ударом, но неизвестно, когда именно оно произойдет, передает портал “ПолитРоссия”.
По мнению исследователей, хотя потепление и происходит, роль парниковых газов в этом процессе не является решающей. В качестве движущих сил выступают Солнце, а также атмосфера и взаимодействие с океаном. Кроме того, ученые убеждены, что мнение человека о способности своими действиями контролировать климат может оказаться губительным, и природа в состоянии застать людей врасплох. По оценкам авторов работы, такие изменения происходят на планете каждые 500 лет, вне зависимости от деятельности человека.
Китайских специалистов больше пугает перспектива глобального похолодания, чем потепления. Резкое падение температуры может оказаться для людей серьезным ударом, но неизвестно, когда именно оно произойдет, передает портал “ПолитРоссия”.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:23