Виктория Макарская пожаловалась на трудности в отношениях с мужем

Певица призналась, что, несмотря на ссоры, несхожесть характеров и другие человеческие проблемы, она готова умереть за своего мужа, и то же самое он чувствует по отношению к ней. Виктория и Антон Макарские тяжело переносят разлуку и считают себя счастливой парой. Певица уверена, что таких взаимоотношений им удалось добиться благодаря любви. Артистка уверена, что безбожные отношения не приведут к счастью, а подобная жизнь предков может отразиться на будущих поколениях. Артистка поблагодарила божественные проявления за исцеление от гневных мыслей, дурных помыслов и болезней души и тела.Виктория Макарская также намерена создать рубрику для поиска любви для своих подписчиков на странице в Instagram.