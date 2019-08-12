Xiaomi выпустит смартфон на солнечной батарее
Xiaomi оформит патент на создание безрамочного смартфона, который станет функционировать на солнечной батарее. Рендерные изображения модели уже появились в Сети.
Экран новинки от Xiaomi получил узкие рамки, их почти не видно, как вырезов и отверстий. Предполагается, что фронтальная камера получит выдвижную конструкцию, но такого модуля на фото нет. В начале лета китайская компания выпустила прототип гаджета Xiaomi Mi 9, где селфи-камера вмонтирована в дисплей.
Иной важно особенностью предстоящего устройства является солнечная батарея, помещенная авторами проекта на обратную сторону корпуса, которая станет занимать большую часть тыльной стенки смартфона. Среди прочих опций можно отметить сканер отпечатков пальцев и двойную камеру. Время выхода разработки на рынок пока остается неизвестным.
Экран новинки от Xiaomi получил узкие рамки, их почти не видно, как вырезов и отверстий. Предполагается, что фронтальная камера получит выдвижную конструкцию, но такого модуля на фото нет. В начале лета китайская компания выпустила прототип гаджета Xiaomi Mi 9, где селфи-камера вмонтирована в дисплей.
Иной важно особенностью предстоящего устройства является солнечная батарея, помещенная авторами проекта на обратную сторону корпуса, которая станет занимать большую часть тыльной стенки смартфона. Среди прочих опций можно отметить сканер отпечатков пальцев и двойную камеру. Время выхода разработки на рынок пока остается неизвестным.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:14