У российских военных появится своя сотовая связь





Новая техника уже появилась в военных частях, расположенных в Новосибирске и Хабаровске. Оборудование, разработанное по современным канонам, может выдерживать перепады температуры от 20 градусов мороза до 50 градусов тепла. Главной особенностью ретрансляторов является защищенный канал передачи данных, получить доступ к которому извне практически невозможно.При помощи собственной сети Минобороны подразделения смогут в течение нескольких секунд обмениваться сообщениями на расстоянии до 40 километров. Мобильность вышек позволит устанавливать соединение на любой локации. Также военные при помощи ретрансляторов собираются формировать закрытые зоны обмена данными. Устройства планируется применять и в зонах стихийных бедствий, где не работают радиорелейные или спутниковые каналы.