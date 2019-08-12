Денис Клявер поделился пляжным снимком в компании сыновей

После работы над новым клипом и выступления на фестивале “Жара” в Баку 44-летний Денис Клявер уехал с детьми в Болгарию. Артист впервые покатался на флайборде, отметив, что сильно волновался, а также посвятил весь свой первый урок падениям. Однако певец признался в непередаваемых ощущениях, когда у него начало получаться. Во время отпуска Клявер вместе с сыновьями “поймали лето”, как подписал новое фото сам артист. На снимке пятилетний Даниэль и 17-летний Тимофей позируют в солнечный день на фоне моря. При этом Клявер смог удержать на руках обоих сыновей.Поклонники заметили, что в семье Дениса Клявера царит идиллия, а также многие уверены, что музыкант много времени уделяет наследникам и активному отдыху с ними. Артист также благодарил Еву Польну за возможность общаться с дочерью Эвелин.