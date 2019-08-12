Стали известны причины влечения мужчин к женщинам более старшего возраста





Для многих влечение мужчин к женщинам более старшего возраста является загадкой, однако психологи из Университета Сан-Диего заявили о том, что у этого есть четкие причины. В современном мире можно встретить множество подобных пар, являющихся счастливыми и довольными сделанным выбором. По словам представителей сильного пола, в таких партнерах их в первую очередь привлекает: уверенность, доверчивость, открытость и умение поддерживать разговор. Еще один немаловажный аспект – это отсутствие потребности рождения детей. Такие представительницы прекрасного пола с радостью концентрируются на карьере и предоставляют своим избранникам такие же возможности.Еще одна причина, заставляющая мужчин выбирать женщин более старшего возраста – это повышение собственной самооценки. Многие из них считают, что подобный партнер улучшает социальный статус человека. При этом есть и другие причины: честность и эмоциональная уравновешенность.Примечательно, что общество положительно относится к таким отношениям, если женщина старше мужчины на 7 лет, однако увеличение подобной разницы негативно влияет на оценки окружающих.