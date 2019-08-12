Медики развенчали топ-3 мифов о раке легких





По информации ВОЗ, поражения легких привели к большому количеству смертей от рака в минувшем году, но это можно было предотвратить в случае своевременного лечения. Первый миф гласит, что зловредные опухоли развиваются только у курильщиков, хотя по врачебным данным, пятая часть больных не увлекалась сигаретами. При этом стоит отметить, что курение в 30 раз увеличивает риск появления рака легких.Следующий миф заключается в том, что люди, не имеющие симптомов, могут не переживать об этом заболевании. Медики утверждают: признаки могут быть разными, их несложно перепутать с иными недугами вроде простуды или пневмонии. Часто это приводит к неправильному диагнозу и задержке диагностики.Третий миф - у пациентов с онкологией нет шансов выжить. Медицина добилась определенных успехов в этом направлении, а людей сейчас лечат химиотерапией, иммунотерапией и таргетной терапией, показавших улучшение выживаемости.