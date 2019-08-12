Анастасия Решетова из-за беременности вынуждена носить бандаж

Анастасия Решетова находится на последних сроках беременности, несмотря на то, что она полетела на отдых вместе с Тимати и его родными. В своем Instagram-аккаунте избранница рэпера рассказывает поклонникам о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, а также она часто демонстрирует живот. Недавно модель сообщила, что решила носить специальный бандаж, призванный обеспечить поддержку на поздних сроках.Как известно, Тимати воспитывает дочь от модели Алены Шишковой, пятилетнюю Алису, в заботе о которой ему помогает мать Симона Юнусова. При этом пара не сообщала о скорой свадьбе, в связи с чем поклонники подозревают, что ребенок Решетовой родится вне брака.