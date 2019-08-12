Названы способы преодолеть кризис среднего возраста





Преодолеть кризис среднего возраста помогут разные способы. Например, мужчинам специалисты посоветовали купить новую машину или заняться ремонтом, это поможет повысить их жизненный тонус.Женщинам в таких же случаях не надо забывать про свои интересы. Психологи рекомендуют представительницам слабого пола составить перечень того, что девушки обычно делают, при этом руководствуясь принципом «я должна». Далее необходимо переписать все занятия, соответствующие принципу «я хочу». Здесь важно получить равновесие между этими двумя «я».Также эксперты советуют избегать обобщений. Например, человек мог достичь не всего, чего желал, а лишь частично, но тогда он может критиковать себя якобы за то, что не добился ничего. При кризисе среднего возраста не стоит делать резких изменений, а понять ценность уже существующего.