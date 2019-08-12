Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась, что ее называют “страшной, кривой и убогой”

В новом посте Татьяна Брухунова призналась, что чаще всего ей пишут, что она “кривая, косая и убогая”, что она не считает здоровой критикой. Артистка помогла поклонникам определить, где заканчивается конструктивная критика. В частности, она должна давать подсказку и вести к позитивным изменениям, а все остальные замечания, по мнению Брухуновой, идут от комплексов и скудоумия. Помощница Петросяна недоумевает, как мужчина может критиковать свою возлюбленную, а сама она посоветовала девушкам никогда не терпеть хамства. Назидание она рекомендует принимать только от родителей, которые хотят сформировать “лучшую версию” своего ребенка.В конце своего обращения Татьяна Брухунова намекнула, что всех недоброжелателей будет отправлять в “бан”. В комментариях поклонники поддержали блогершу в борьбе с критикой и поделились собственными советами.