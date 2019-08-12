Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась, что ее называют “страшной, кривой и убогой”
Помощница юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на оскорбления и критику в Instagram. Татьяна Брухунова предупредила поклонников о блокировке за негативные комментарии.
В новом посте Татьяна Брухунова призналась, что чаще всего ей пишут, что она “кривая, косая и убогая”, что она не считает здоровой критикой. Артистка помогла поклонникам определить, где заканчивается конструктивная критика. В частности, она должна давать подсказку и вести к позитивным изменениям, а все остальные замечания, по мнению Брухуновой, идут от комплексов и скудоумия. Помощница Петросяна недоумевает, как мужчина может критиковать свою возлюбленную, а сама она посоветовала девушкам никогда не терпеть хамства. Назидание она рекомендует принимать только от родителей, которые хотят сформировать “лучшую версию” своего ребенка.
В конце своего обращения Татьяна Брухунова намекнула, что всех недоброжелателей будет отправлять в “бан”. В комментариях поклонники поддержали блогершу в борьбе с критикой и поделились собственными советами.
В новом посте Татьяна Брухунова призналась, что чаще всего ей пишут, что она “кривая, косая и убогая”, что она не считает здоровой критикой. Артистка помогла поклонникам определить, где заканчивается конструктивная критика. В частности, она должна давать подсказку и вести к позитивным изменениям, а все остальные замечания, по мнению Брухуновой, идут от комплексов и скудоумия. Помощница Петросяна недоумевает, как мужчина может критиковать свою возлюбленную, а сама она посоветовала девушкам никогда не терпеть хамства. Назидание она рекомендует принимать только от родителей, которые хотят сформировать “лучшую версию” своего ребенка.
В конце своего обращения Татьяна Брухунова намекнула, что всех недоброжелателей будет отправлять в “бан”. В комментариях поклонники поддержали блогершу в борьбе с критикой и поделились собственными советами.