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Во время выступления Веры Брежневой на фестивале «Жара» случился сбой пиротехники

Известная певица Вера Брежнева рассказала про необычную ситуацию во время своего выступления на фестивале «Жара». Артистка узнала о ней уже после номера, тогда ей сообщили, что случился сбой в работе пиротехники, с которым долго не могли справиться.
Во время выступления Веры Брежневой на фестивале «Жара» случился сбой пиротехники

Видео выступления Вера Брежнева разместила в Instagram и сопроводила его объяснениями. Певица исполняла свою песню на фестивале «Жара», как вдруг рядом с ней начал идти холодный дым. Артистка решила, что так и задумано, хотя ее об этом и не предупреждали, и продолжила номер. Только вернувшись за кулисы исполнительница узнала, что произошло на самом деле.

Оказалось, что во время выступления Веры Брежневой случился сбой в работе пиротехники, поэтому за кулисами была настоящая паника. Никто не знал, что происходит и как это остановить, однако организаторы посчитали, что артистка и зрители находятся в безопасности, поэтому решили не прерывать шоу. Сама звезда назвала такое решение правильным и отметила, что холодный дым пришелся как нельзя кстати, ведь в Баку, где проходит фестиваль «Жара», стояла высокая температура.

Поклонники Веры Брежневой похвалили ее и организаторов шоу за профессионализм и заявили, что неполадки случаются постоянно, поэтому не стоит зацикливать на них внимание. Также подписчики отметили само выступление звезды и назвали ее пение отличным.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:52

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