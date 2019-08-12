Во время выступления Веры Брежневой на фестивале «Жара» случился сбой пиротехники

Видео выступления Вера Брежнева разместила в Instagram и сопроводила его объяснениями. Певица исполняла свою песню на фестивале «Жара», как вдруг рядом с ней начал идти холодный дым. Артистка решила, что так и задумано, хотя ее об этом и не предупреждали, и продолжила номер. Только вернувшись за кулисы исполнительница узнала, что произошло на самом деле.Оказалось, что во время выступления Веры Брежневой случился сбой в работе пиротехники, поэтому за кулисами была настоящая паника. Никто не знал, что происходит и как это остановить, однако организаторы посчитали, что артистка и зрители находятся в безопасности, поэтому решили не прерывать шоу. Сама звезда назвала такое решение правильным и отметила, что холодный дым пришелся как нельзя кстати, ведь в Баку, где проходит фестиваль «Жара», стояла высокая температура.Поклонники Веры Брежневой похвалили ее и организаторов шоу за профессионализм и заявили, что неполадки случаются постоянно, поэтому не стоит зацикливать на них внимание. Также подписчики отметили само выступление звезды и назвали ее пение отличным.