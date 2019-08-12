Вокалист группы Muse Мэттью Беллами сыграл свадьбу с моделью Элль Эванс





Недавно в Instagram звезд появились записи о состоявшемся бракосочетании. Свадебная церемония проходила в Малибу, ее организовали прямо на берегу океана. Мэттью Беллами и Элль Эванс состоят в отношениях с 2015 года, их роман начался спустя непродолжительное время после развода музыканта с известной актрисой Кейт Хадсон. Вместе пара продержалась четыре года и воспитывала сына Бингема.Предстоящую свадьбу Беллами и Эванс публика ждала с 2017, когда появились первые известия о помолвке. Музыкант сделал предложение своей возлюбленной, вложив в кокос кольцо с крупным бриллиантом в форме капли.