Новая технология Toyota позволит не путать газ и тормоз





Речь идет о смарт-сенсорах, которые не остановят машину при обнаружении преград и не допустят нажатие на педаль газа, в отличие от обычного механизма экстренного торможения. Таким образом, водитель автомобилей Toyota получит хорошую страховку от того, что в неожиданный момент нажмет не ту педаль, управляя своим транспортом.Вначале такую технологию внедрят в гибридные транспортные средства, имеющие востребованность у пожилых людей: нередко те допускают подобные ошибки при управлении. Стоимость устройства от Toyota будет стоить 30 000 рублей, и устанавливать его станут лишь по желанию водителя.Toyota - самая крупная автомобильная корпорация в Японии, в 2013-2015 годах ее признали наиболее дорогостоящим брендом на планете. С 1998 года фирма открыла свой филиал в Москве. Четыре года назад Toyota оказалась первой японской маркой на рынке РФ, продав больше 98 тысяч машин.